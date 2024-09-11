Исследование Rambler&Co: почти 80% россиян летом постоянно читали новости

Интерес к картине дня не падал даже в жару

Согласно стереотипу, летом СМИ читают меньше, потому что люди уезжают в отпуск, отдыхают от гаджетов или занимаются накопившимися бытовыми делами. Все крупные информационные поводы компании планируют на осень – начало делового сезона.

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, влияет ли жаркий сезон на снижение медиапотребления и чем они заменяют новостной контент летом. Оказалось, что большинство не меняют свои привычки и продолжают следить за новостями с той же частотой. Но есть и те, кто теряет интерес к информационному контенту из-за жары, диджитал-детокса или активного досуга.

62% россиян сообщили, что летом читают новости с той же интенсивностью, что и в другие времена года, а 17% даже чаще. 14% отметили снижение интереса, а 7% делают перерыв только в отпусках.

Половине (52%) тех респондентов, которые продолжают следить за новостями, необходима картина дня. Более трети (36%) считают ежедневное получение информации из медиа уже привычкой. Каждый десятый (10%) сообщил, что строит личные планы на основе прочитанных новостей.

Участники опроса, которые замечают снижение интереса к новостям или делают перерыв летом (21%), рассказали о своих причинах. Среди них: желание отдохнуть и сосредоточиться на себе (46%), диджитал-детокс без интернета (24%), активный досуг на пикниках и фестивалях (14%), утомляемость от жары (12%), небольшое количество интересных инфоповодов. При этом 52% не заменяют новости другим контентом, а 48% тратят время на другое: из них 20% – на фильмы, сериалы и видео, по 9% – аудиоконтент и литературу, 7% – мемы, 3% выбирают видеоигры.

Топ лидирующих новостных тем не сильно коррелирует с сезоном. Так, и летом (74%), и в другие времена года (70%) россиян интересует политика в России и мире. Статистика меняется у более узких тем. Например, с июня по август пользователи меньше потребляли научный контент, но больше следили за новостями про путешествия и туризм. Остальные категории остаются стабильными по интересу аудитории.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 29 августа по 5 сентября 2024 года, охват составил 246 987 интернет-пользователей, среди которых 53% мужчин и 47% женщин.