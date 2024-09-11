Часть квартир в пострадавшем доме в Раменском обеспечены светом и водой

Подачу воды и электричества восстановили в части квартир поврежденного дома в Раменском. Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Эдуард Малышев.

По его словам, вечером 10 сентября был завершен первичный осмотр квартир собственниками совместно со следователями, представителями управляющей компании, МЧС, управления технадзора и капремонта. Составлены соответствующие акты.

«В 23:00 квартиры, расположенные до 6-го этажа, подключены к электроснабжению, подача холодного водоснабжения восстановлена», — добавил Малышев.

Все жители, которым потребовалась помощь, размещены в пункте временного пребывания. Позже им предоставят возможность временного проживания в гостинице спортбазы «Сатурн» в Кратово. Временным жильем обеспечены 18 человек, из которых семеро — дети. Малышев выразил благодарность всем, кто оказал помощь пострадавшим.

Напомним, что в ночь на 10 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали РФ беспилотниками. Средства ПВО перехватили 144 украинских дрона, в том числе 20 над Московской областью. В Раменском в результате атаки получили повреждения два многоэтажных дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о гибели 46-летней женщины, а также трех пострадавших.