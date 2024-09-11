Мизулина высказалась о судьбе КВН после смерти Маслякова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о судьбе КВН после смерти ведущего Александра Маслякова.

Об этом с места прощания с Масляковым сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«КВН, конечно, будет жить. Это большая семья, большая школа, люди, которых воспитал Масляков. Мы все росли на КВН, мы все дети КВН. Конечно, Александр Васильевич воспитал поколение молодежи в нашей стране», — подчеркнула Мизулина.

По словам главы Лиги безопасного интернета, Масляков следил за КВН и во время болезни, незадолго до смерти.

«Он до последнего следил за всеми съемками, за всеми выпусками, в которых и я принимала участие. Он давал замечания, свои комментарии. Конечно, это невероятная самоотдача. И я счастлива, что наша страна рождает таких людей», — подчеркнула Мизулина.

Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года.

Масляков был ведущим КВН с 1964 года. В 1994-м он получил звание «Заслуженный деятель искусств России», а в 2002-м — телевизионную премию ТЭФИ за вклад в развитие телевидения в России. Также руководитель КВН является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».