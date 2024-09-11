В Госдуме решили закрепить статус студенческой семьи на федеральном уровне

Уже разработан законопроект, который закрепит на федеральном уровне статус студенческой семьи, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, Минюст уже поддержал этот законопроект.

«Законопроект о закреплении статуса студенческой семьи на федеральном уровне уже разработан и получил поддержку Минюста, мы внесем его в осеннюю сессию. Это позволит аккумулировать лучшие практики региональной поддержки семей, выводить их на федеральный уровень», — объяснила парламентарий.

Депутат отметила, что с Минобрнауки уже договорились о том, что при строительстве новых общежитий для студентов будут выделять места для проживания таких молодых семей. Также сейчас идет разработка мер для поддержки студенческих семей, например, для них должны быть созданы детские комнаты.

«Видим, как регионы в зависимости от их возможностей запускают программы студенческого маткапитала, выплачивая от 100 тысяч до миллиона рублей студенческим семьям при рождении ребенка», — добавила Кузнецова.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева заявила, что студенческие семьи — самые лучшие, россиянкам можно в них рожать уже с 18–19 лет. Она призвала женщин не замораживать яйцеклетки, а по старинке «рожать, рожать и рожать».