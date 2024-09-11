В Госдуме объяснили необходимость в Дне трезвости

День трезвости 11 сентября — отличный повод обратить внимание на проблему алкоголизма среди россиян, рассказал 360.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По его словам, в этот праздник стоило бы запретить продавать спиртное по всей стране.

«Если в течение года хотя бы один день мы не можем отказаться от алкоголя, значит, ситуация очень плохая. Это первое. Второе: 11 сентября — хороший повод внимания обратить на тяжелейшую проблему под названием алкоголизм», — отметил Хамзаев.

Он добавил, что алкоголь приводит к преступлениям, авариям, абортам и разводам, а также является причиной каждого второго преступления среди молодежи. В то же время здоровье россиян должно быть приоритетом, и необходимо развивать спорт, ограничивать места и время продажи спиртных напитков.

Государство и общество должно помогать людям, которые столкнулись с проблемой алкоголизма, потому что в одиночку справиться с ней тяжело, указал депутат. Для этого нужно постепенно и грамотно принимать меры по борьбе со спиртным, поддерживая людей и аккуратно им объясняя такую необходимость.

«Можно также сказать о том, что алкоголь важно ограничить в продаже в выходные дни. Потому что многие люди начинают злоупотреблять. Мы ограничили [реализацию спиртного] в ночное время. Посмотрите, какие результаты», — подчеркнул Хамзаев.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов рассказал, что после употребления алкоголя в организме нарушаются процессы производства и восприятия глюкозы. По его словам, поэтому на утро после застолья хочется сладкого.