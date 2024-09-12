В аэропортах Мурманска и Апатитов сняли временные ограничения

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска и Апатитов.

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Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«В 14:10 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сказано в сообщении.

Как заявили в Росавиации, в период действия временных ограничений на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) «ушел» один самолет, который выполнял рейс в Мурманск.