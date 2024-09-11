Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с руководителем КВН Александром Масляковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Также венки прислали близкие Маслякова, команды КВН «Сборная РУДН», «Город Пятигорск», «СОК» и Первый канал.

Ранее о судьбе КВН без Маслякова высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что телеигра будет жить. Мизулина также добавила, что руководитель телеигры до последнего следил за ней.

На церемонии выступил генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст. Он назвал Маслякова незаменимым человеком и заявил, что благодаря КВН в российском шоу-бизнесе появилось множество талантливых артистов.

Прощание с Масляковым, проходящее в концертом зале «Планета КВН», продлится до 14:00 по московскому времени. Руководителя КВН похоронят на Новодевичьем кладбище.