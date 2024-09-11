Бомбоубежища и пункты с противогазами появились на карте сибирского города

В Новосибирске на карте появились данные о пунктах выдачи индивидуальных средств защиты и эвакуации, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В данный момент в системе можно найти 71 адрес для временного размещения, 193 — для эвакуации, а также 74 — с противогазами. В скором времени разработчики добавят новые точки.

На карте геоинформацонной системы «Мой Новосибирск» появилась информация о пунктах выдачи индивидуальных средств защиты и пунктах эвакуации. Благодаря удобному интерфейсу данные об их местоположении и режиме работы можно найти в несколько кликов, — сказано в сообщении.

Начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Максим Русин уточнил, что информация о бомбоубежищах и пунктах выдачи ИСЗ — шаг навстречу потребностям населения в актуальных и достоверных данных об объектах обороны. Эти меры помогут создать безопасную городскую среду, добавил он.

В Брянской области рассказали, как вести себя при подлете вражеского беспилотника

Ранее мэр Жуковского Борис Аубакиров сообщил, что власти города проработали алгоритм действий на случай повторения атак беспилотников по территории Московской области По его словам, на совещании также был рассмотрен вопрос о временном размещении жителей, а также обеспечении их всем необходимым при наступлении чрезвычайных ситуаций.