Михалков резко высказался против участия России в "Оскаре"

Председатель Союза кинематографистов РФ, обладатель "Оскара" Никита Михалков заявил ТАСС, что выдвижение фильма от России на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии было бы "непристойно и непозволительно" в условиях идущей специальной военной операции.

"Сейчас там другие правила, в которые нам вписываться просто непристойно и непозволительно. Это раздвоение, которое приводит к тому, что идет демотивация тех людей, которые сегодня проливают кровь на наших границах. Когда они будут понимать, что где-то в зале сидят наши соотечественники и волнуются, получат они от американского Голливуда премию или не получат", - сказал он.

По его словам, уже нет того "Оскара", когда картина оценивалась по качеству и смыслу, а не по тому, выполняет или не выполняет она условия "вашингтонского обкома".

"Я не могу себе представить, чтобы сегодня "Летят журавли" получила бы Гран-при в Каннах. Не могу представить, чтобы "Москва слезам не верит" сегодня получила бы "Оскар". Это невозможно", - отметил он.

Ранее фильмы от РФ на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигал Российский оскаровский комитет. Он работает при Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ. В 2022 году президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии "Оскар". Председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай тогда сообщил ТАСС, что выходит из комитета. Вслед за Чухраем комитет покинули Алексей Учитель, Николай Досталь, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и другие. В 2023 году работа комитета была заморожена.

Никита Михалков: «СВО нам Бог послал»

До конца сентября, согласно регламенту, комитет должен выдвинуть фильм от России на "Оскар". На сайте российской Киноакадемии указано, что президиум формирует и утверждает состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", известной также как Российский оскаровский комитет. В 2021 году после смерти Владимира Меньшова этот комитет возглавил Павел Чухрай.

При Союзе кинематографистов СССР работала комиссия по отбору фильмов на премию "Оскар". Потом она продолжала существовать под руководством Элема Климова. академии кинематографических искусств и наук в 2002 году функции выдвижения фильмов на "Оскар" были делегированы академии.

Российские картины трижды становились лауреатами в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", среди них "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).