Глава Воскресенского умер через день после победы на выборах

Магомед-Загир Гасанов, глава поселения Воскресенское в Новой Москве, скончался на 63-м году жизни, сразу после выборов муниципальных депутатов. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным газеты, с 2013 года Гасанов возглавлял Совет депутатов поселения Воскресенское, с 2020 года являлся директором Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры и спорта Воскресенское».

Коллеги политика отметили, что Гасанов внес большой вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления, всегда знал проблемы поселения, не боялся поднимать острые вопросы, старался всегда откликнутся на просьбы жителей.

Гасанов участвовал в выборах депутатов Совета муниципальных образований по избирательному округу номер 5 Щербинка от партии «Единая Россия». Выборы в столице прошли 6-8 сентября.