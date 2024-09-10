Глава Воскресенского умер через день после победы на выборах

Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов неожиданно скончался на 62-году жизни после недавней победы на выборах. Об этом сообщили на официальном сайте поселения.

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«Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Гасанов Магомед-Загир Гасанович», — указано в официальном сообщении.

Причины смерти главы поселения на данный момент не разглашаются.

Заместитель Гасанова, Вадим Крылов, поделился воспоминаниями о нем, отмечая значительный вклад в развитие поселения.

«Он был главой поселения Воскресенска долгое время, за которое наше поселение преобразилось. У нас набережная была сделана при его содействии, благоустройство и все остальное», — сообщает telegram-канал msk1_news слова Крылова.

Гасанов являлся членом партии «Единая Россия», его избрали муниципальным депутатом района Воскресенское по результатам выборов 6-8 сентября. С 2013 года он возглавлял Совет депутатов поселения.