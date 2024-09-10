Двойника Райана Гослинга внесли в базу "Миротворца"

Двойник американского актера Райана Гослинга под именем Родион Тимофеевич Гослов попал в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

На портале размещена информация о Родионе Гослове с позывным "Бегущий", который, как утверждается, погиб 31 августа. Он внесен в базу, помимо прочего, за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

При этом на фото Гослова запечатлен человек в форме с погонами младшего лейтенанта и лицом Гослинга. На личность американского актера указывает и позывной "Бегущий" - Гослинг сыграл одну из главных ролей в фильме 2017 года "Бегущий по лезвию 2049".

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Созданный в 2014 году сайт "Миротворец" получил скандальную известность после убийства украинского писателя Олеся Бузины, чьи личные данные незадолго до этого были размещены в открытом доступе на ресурсе. В настоящее время портал размещает данные не только граждан Украины, несогласных с политикой киевских властей, но и граждан РФ, которых власти Украины включают в санкционные списки. В "Миротворец" попали также председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, американский журналист Такер Карлсон, вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак и многие другие зарубежные политики и общественные деятели.