«Кинопоиск» объяснил, как оспорит штраф за пропаганду педофилии

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» намерен оспорить штраф за пропаганду педофилии, сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса. Там объяснили, что суд вынес соответствующий приговор из-за сцены секса в фильме «Любовь». Как уточнили в пресс-службе, согласно сюжету главный герой вступает в интимную связь с 16-летней девушкой. Это является возрастом согласия в РФ, а значит, не может считаться преступлением.

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Мы планируем оспаривать этот протокол, так как Уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет. Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста, не считается преступлением. В фильме Гаспара Ноэ «Любовь» есть сцена секса главного героя — студента и его соседки, которой по фильму 16 лет. В сцене нет принуждения или насилия. Общий сюжет фильма заключается в страданиях и переживаниях главного героя по поводу своей измены, самоосуждении себя за факт измены и развратной жизни, а также ностальгии по своим отношениям с возлюбленной, — говорится в сообщении.

Ранее «Кинопоиск» оштрафовали на 7 млн рублей за пропаганду педофилии. Также штраф получил генеральный директор сервиса Александр Дунаевский. Сумма взыскания в отношении него составила 800 тысяч рублей. Его признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21.1 КоАП РФ «Пропаганда педофилии с использованием интернета».