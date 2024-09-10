Малофеев подтвердил брак с детским омбудсменом Львовой-Беловой

Константин Малофеев, основатель телеканала «Царьград», рассказал, что сочетался браком с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о слухах по поводу свадьбы омбудсмена, не стал раскрывать детали её личной жизни, однако пожелал счастья.

«Да, я женился. Моя избранница, супруга — Мария Алексеевна Львова-Белова, самый близкий и дорогой для меня человек. А несчастье в виде наших разводов — позади. А теперь произошло рождение новой семьи», — пояснил Малофеев.

Напомним, что Львова-Белова состояла в браке со священником РПЦ Павлом Когельманом. Супруги нажили пять детей и еще четверых усыновили.