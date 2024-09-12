Щербаков назвал причину перенесенного сердечного приступа

Народного артиста Бориса Щербакова выписали из больницы после того, как он был госпитализирован с сердечным приступом. В настоящее время он находится дома и чувствует себя хорошо, сообщила ТАСС его жена, актриса Татьяна Бронзова.

При этом артист заявил РБК, что сердечный приступ у него случился якобы из-за Департамента городского имущества.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что актер находится в реанимации кардиологического отделения с нестабильной стенокардией. Днем ранее стало известно, что Борису Щербакову стало плохо дома. Прибывшие на вызов врачи приняли решение о госпитализации. Артист был доставлен в одну из московских больниц. Щербаков дал комментарий РБК. Он заявил, что находился в больнице на протяжении двух дней.

«Меня довел департамент госимущества. Он меня довел, поэтому лег в больницу на два дня», — заявил Щербаков, не назвал причину, по которой его здоровье подорвалось.

Актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию

При этом артист отметил, что уже выписался из больницы. РИА Новости со ссылкой на супругу Щербакова сообщило, что актер попал в больницу в минувший вторник.

В январе 2023 года Щербакова доставили в больницу с коронавирусом. Позднее сын артиста уточнил, что его госпитализировали из-за проблем с сердцем на фоне ОРВИ.