Таджикистан призвал своих граждан не ехать в Россию

Гражданам Таджикистана рекомендуется временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.

«Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Рекомендации связаны с усиленным контролем въезда иностранцев, въезжающих на территорию России.

В апреле таджикистанский МИД выразил обеспокоенность в связи с «приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию» для своих граждан. В Москве в свою очередь призвали страны Центральной Азии, откуда едут мигранты, ориентировать их на следование всем законам РФ.

Тогда же издание «Азия-Плюс» писало, что российские пограничники перестали пропускать машины с таджикистанскими номерами через казахстанско-российскую границу в Оренбургской области. Все это происходило на фоне случившегося в марте теракта в «Крокус Сити Холле».