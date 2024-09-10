В условиях действующего в Курской области режима КТО оперативным штабом принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону КуАЭС, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Глава региона уточнил, что маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района. Для информирования местных жителей, добавил он, установят специальные таблички и указатели.

Ранее губернатор предупредил, что свободно въезжать в Курчатов смогут только зарегистрированные в городе жители. Смирнов уточнил, что тем, кто работает в городе или на АЭС, выпишут пропуска.

Курская АЭС в Курчатове — одна из четырех самых мощных станций в России, она обеспечивает электричеством 19 областей Центрального федерального округа, в частности на 90% закрывает промышленные потребности Курской области.