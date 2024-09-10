«Конечно, патриот»: отец Чулпан Хаматовой высказался об уехавшей дочери
Отец Чулпан Хаматовой заявил, что его дочь является патриотом России. Об этом сообщает НТВ.
Журналисты взяли короткое интервью на пороге дома родителей Чулпан Хаматовой. Они встретили отца актрисы — Наиля Хаматова и спросили у него, как тот относится к вероятному спонсированию ВСУ актрисой. При этом сам вопрос журналистов в видео не попал.
«Я на нее тоже наехал. Она говорит, это вранье!» — заявил он.
Отец народной артистки считает Чулпан патриоткой, но не знает, вернется ли она в Россию.
«Конечно, патриот. Ей сказали, что лучше уехать. Сейчас я уже ничего не чувствую, сейчас время такое», — рассказал Наиль Хаматов.
Напомним, Чулпан Хаматова уехала из России в марте 2022 года. Сейчас она живет в Латвии, где работает в Новом рижском театре.
Ранее мы писали о том, что актриса Чулпан Хаматова никогда не вернется в «Современник».