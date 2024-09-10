10 сентября исполнилось 60 лет со дня рождения российского музыканта, лидера рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Детство «крёстного отца» отечественного панк-движения прошло в Омске. Летовы жили в неблагополучном спальном районе, где нередки были пьяные драки и поножовщина. Его отец был секретарем в городском райкоме компартии, мать работала врачом в больнице.

После окончания школы Егор перебрался к брату в Подмосковье, где поступил в строительный ПТУ, но позже был отчислен за прогулы. В 1984 году он вернулся в Омск и вместе с музыкантом Константином Рябиновым создал группу «Гражданская оборона». Вскоре на коллектив обратили внимание в КГБ. В конце 1985 года местные власти отправили Летова на принудительное лечение в психбольницу. Чтобы втащить музыканта из клиники, его брат распустил слухи о пресс-конференции с участием западных журналистов, где собирался рассказать о судьбе Егора и правду о Перестройке в СССР.

В марте 1986 года Летова отпустили домой. Вскоре «Гражданская оборона» порадовала поклонников целой серией музыкальных альбомов, записанных в домашней студии. Несмотря на фактически подпольное существование, к началу 90-х группа обрела целую армию поклонников на всем пространстве СССР.

Егор Летов продолжал заниматься музыкой вплоть до своей смерти. Музыкант скончался в 19 февраля 2008 года в Омске на 44-м году жизни. Причиной смерти лидера «Гражданской обороны» называли остановку сердца, затем в СМИ появилась иная версия – дыхательная недостаточность из-за отравления алкоголем. «Крёстный отец» отечественного панк-рока не скрывал проблем со здоровьем. До этого Летов перенес несколько инфарктов и клинических смертей.

Каким был один из самых экстраординарных музыкантов СССР и России – в галерее «Рамблера».