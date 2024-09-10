Жильцы атакованного дома в Раменском боятся за открытые квартиры

Жильцы многоэтажного дома в Раменском, попавшего под удар украинского беспилотника, рассказали об опасениях из-за незапертых квартир на встрече с замглавы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Векленко. Он призвал людей не беспокоиться. По словам Векленко, все квартиры будут открыты в любом случае, передает корреспондент NEWS.ru.

Они скоро все будут открытые, не волнуйтесь. Не переживайте. Дом оцеплен, кроме работников оперативных служб и правоохранительных органов там никого нет. Все люди, которые будут попадать сейчас в дом, будут заходить в составе комиссии. Только в свои квартиры для актирования того, что повреждено, — ответил он.

Векленко добавил, что пока был проведен лишь первичный осмотр дома. Отвечая на вопросы жильцов о поврежденных стенах и оконных рамах, замглавы администрации пообещал отремонтировать все, что нужно.

Пока доступ выше шестого этажа закрыт, там ведутся следственные действия, — отметил Векленко.

Первыми в свои квартиры смогут попасть жильцы первого этажа. Их пустят в дом в составе комиссии, чтобы составить акт на наличие повреждений. До этого в дом разрешили зайти тем, у кого там остались животные.

Ранее из пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском спасли кота. Испуганный питомец в переноске попал на видео. В ролике кот выглядывает из-за сетки и энергично крутит головой.