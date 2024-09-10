Культовый танцевальный фестиваль Gorilla Respect My Talent возвращается

Юбилейный танцевальный фестиваль Gorilla Respect My Talent пройдет в Москве в УСК "Крылья Советов" 21 сентября. История фестиваля началась в 2009 году баттлами для «своих» в индустрии — сейчас это крупнейшее танцевальное событие России, которое вновь соберет топовых танцоров со всего мира, чтобы отметить свое 15-летие.

© пресс-служба фестиваля Gorilla Respect My Talent

Посетителей ждут отборочные туры, финальные баттлы и мастер-классы. В судейской команде – звезды мирового уровня, такие как Kite из Японии, известный по фильмам «Уличные танцы», а также Tatsuo (Япония) и Joseph Go (Франция).

Соревнования охватят различные уровни подготовки (от детей до профессионалов) и направления танцев: хип-хоп, паппинг, хаус, а также специальную категорию «Я против музыки», где участникам придется импровизировать под случайный трек. Судьи отберут по 16-32 победителя в каждой номинации, которые сразятся в финале.

Список участников тоже порадует сюрпризами. На фестиваль приедут легенда японского поппинга Acky и французский танцор Dykens, триумфатор нескольких баттлов в жанре хип-хоп.

Посмотреть танцевальные баттлы лучших из лучших и насладиться невероятным шоу можно будет 21 сентября. Билеты доступны на сайте.