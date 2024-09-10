Жителям пострадавшего от БПЛА дома в Раменском объявили об отселении

Жители пяти этажей дома в Раменском, который утром 10 сентября был атакован украинскими БПЛА, подлежат временному отселению, заявил генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов на встрече с пострадавшими. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, восстановительные работы планируется закончить за два-три месяца.

Абсолютно точно будут подлежать отселению 9, 10, 11, 12 и 13 этажи. Вам администрация поможет вынести всю мебель и в этих квартирах заселение будет невозможно в течение двух трех месяцев, пока будут проводиться работы по восстановлению дома, — сказал Николов.

Так же на встрече замглавы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимир Векленко заявил, что жильцам пострадавшего дома разрешено зайти в свои квартиры. Он уточнил, что долго там находиться, вероятнее всего, не получится, однако у граждан есть возможность проверить помещения и забрать необходимые вещи. При этом замглавы администрации отметил, что доступ выше шестого этажа пока что запрещен.

«Дым и гарь»: последствия удара БПЛА по Раменскому

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших из-за атаки украинских дронов на Раменское выросло до восьми человек. По его данным, у троих людей диагностировали отравление продуктами горения.