Z-активисты устроили скандал в музее современного искусства

Активисты пришли в музей современного искусства «Гараж» и устроили допрос сотрудникам, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, посетители выясняли, почему в учреждении нет портретов участников спецоперации. Один из них подчеркнул, что «искусства не увидел».

Я увидел старый хлам у себя в сарае в деревне. <...> Наша задача сейчас — показать миру, что мы стоим один за одного за нашу территорию. Мы не допустим НАТО на нашу территорию. А здесь получается, что... Ваше руководство сбежало из страны, — заявил активист.

Гости начали спрашивать у музейщиков, как те относятся к СВО. Также их заинтересовала политическая позиция директора «Гаража» Антона Белова. Неизвестная задалась вопросом о политическом контексте выставки современного искусства.

Официальные представители музея эти сообщения не комментировали. Весной в «Гараже» состоялись обыски с участием сотрудников ФСБ России.

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Ранее активисты подполья «Дозор» подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины. Инцидент произошел в ночь на 25 августа. Перформанс участники приурочили ко Дню независимости Украины. Поджог государственного знамени активисты устроили рядом с медицинским университетом.