Вассерман высказался о возвращении Пугачевой в Россию

По мнению депутата Госдумы, эстрадная певица не делает «разрушительных» заявлений. Признанный иноагентом Максим Галкин*, вероятно, уже не приедет в нашу страну, предположил парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я полагаю, что Алла Борисовна Пугачёва ещё имеет шанс вернуться, а вот её нынешний супруг, скорее всего, такого счастья лишён, если не навсегда, то очень надолго. Потому что голова должна двигаться впереди языка. По крайней мере, она воздерживается от явно разрушительных высказываний».

Ранее Минюст не нашёл оснований для признания Аллы Пугачёвой иноагентом. Ведомство не имеет сведений, позволяющих сделать вывод о наличии для этого обстоятельств. Такие данные содержатся в ответе министерства юстиции на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлёва. Документ есть в распоряжении РИА Новости.