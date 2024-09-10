«Ветераны России» ответили на слова Алаудинова про драку чеченцев в Анапе

После массовой драки в Анапе, участие в которой принимали чеченцы, не стоит разжигать межнациональную рознь, заявил в беседе с NEWS.ru глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, диаспоры и общины должны работать с представителями своих групп, которые в большом количестве проживают в России. Он подчеркнул, что РФ — это многонациональная страна.

Вопрос непростой, когда дело касается межнациональной розни. Постоянно об этом слышим. Данный конфликт разжигать на национальной почве не стоит, диаспоры или общины должны работать с представителями своих групп, которые в большом количестве проживают в России. Россия — многонациональная страна, мы тут все русские, — высказался Резяпов.

Как отметил общественник, людей нужно наказывать за хулиганские действия вне зависимости от их национальности. Он считает, что если бы конфликт произошел на Кавказе, то он закончился бы более плачевными последствиями для стороны, обидевшей девушку. Лидер «Ветеранов России» также назвал недопустимым, когда человек ставит свою нацию выше других.

Если человек начинает ставить свою нацию выше других, это недопустимо. Как я и сказал, нужно привлекать к ответственности всех, кто нарушает закон, а старшее поколение должно беседовать с молодежью в общинах определенных национальностей, — заключил Резяпов.

Ранее командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что массовая драка в Анапе с участием чеченцев была спровоцирована. По его словам, зачинщицей является девушка, которая послала двух уроженцев республики в грубой форме. Он подчеркнул, что следом за этим она начала оскорблять всю нацию.