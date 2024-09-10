Время прощания с Масляковым в "Планете КВН" сократилось

Прощание с телеведущим КВН Александром Масляковым пройдет в центре "Планета КВН" 11 сентября с 10:00 до 13:00.

Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на секретаря центра.

"Время изменилось, сократили до 13:00", – говорится в сообщении.

Ранее прощание планировалось до 14:00.

Заслуженный деятель искусств России умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как отметил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, артист в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких.

Путин отреагировал на смерть Маслякова

В связи с утратой свои соболезнования семье Маслякова принес Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что руководитель КВН определял облик и олицетворял отечественное телевидение.

Свои соболезнования также выразили комики, юмористы и бывшие игроки КВН, в том числе Гарик Харламов, Павел Воля, Сергей Светлаков и другие. Многие из них отметили, что именно благодаря нему на телевидении появились десятки талантливых людей, которые стали большими звездами.