Командир спецназа «Ахмат» и соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов оскорбил участников драки с чеченцами в Анапе. Видео он опубликовал в Telegram.

Двух мужчин, противостоявших чеченцам, Алаудинов назвал чмошниками. Так же он назвал освещавших ситуацию блогеров. Кроме того, командир «Ахмата» объявил, что участвовавшие в драке чеченцы «пальцем не трогали» женщин.

3 сентября в соцсетях распространилось видео драки с участием нескольких мужчин в Анапе. Тогда сообщалось, что кавказцы устроили конфликт после отказа девушек познакомиться. На выложенных кадрах видно, что один из чеченцев наносит удар пытавшейся прекратить потасовку женщине.

Очевидец рассказал, что спровоцировало драку с чеченцами в Анапе

Алаудинов вступился за чеченцев и обвинил в провоцировании драки самих девушек. После этого к Алаудинову обратился военкор Юрий Котенок. Он заявил, что к генералу есть два вопроса.