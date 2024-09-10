В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

В России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор, заявление опубликовано в Telegram-канале службы. Lenta.ru

«Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах, — сообщили в Роспотребнадзоре. — 16,2 процента заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург». Парламентская газета

Ранее в Москве и Подмосковье стартовала вакцинация от гриппа. В столице бесплатно вакцинироваться можно в городских поликлиниках и 18 мобильных пунктах, а в Подмосковье таких пунктов еще больше. NSN.FM