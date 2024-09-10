Хаматова ответила, вернется ли в театр «Современник»

Актриса театра Чулпан Хаматова покинула страну после начала спецоперации. Многие поклонники интересуются тем, будет ли когда-то артистка играть на сцене в России.

О своей позиции она рассказала в интервью на You-Tube канале «Миша Понятовский».

— В театр «Современник» я точно не вернусь уже никогда. Даже личные контакты, которые там были, они настолько все искорежены, — заявила Хаматова.

По ее словам, коллеги по цеху уверены, что за ней стоят какие-то «кукловоды», которые платят ей деньги за то, чтобы она негативно высказывалась о стране. Актриса считает, что те люди, которые думают о ней подобным образом, совсем ее не знают.

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29 августа Хаматова столкнулась с хамством публики из-за нового спектакля «Записки сумасшедших», который она представила в Тель-Авиве в Израиле вместе с режиссером Дмитрием Крымовым и актером Максимом Сухановым. По ее словам, многие зрители назвали «дном» ее желание закрепиться в Европе.

В январе 2024 года Хаматова, актер Данила Козловский и Ксения Раппопорт выступили на совместном мероприятии в Лондоне, где читали «Несерьезные рассказы». Актриса рассказала, что из-за ее участия коллеги по цеху потеряли работу в России.