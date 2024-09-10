Сняты ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский сняты.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«В 7:58 (московское время) ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», – написал Кореняко.

Он добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трех аэропортов московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковский – были введены временные ограничения. Внуково и Домодедово временно не принимали и не отправляли ВС с 1:17; Жуковский – с 1:46.