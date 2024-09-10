В Казани ограничили работу аэропорта

Работа аэропорта Казани временно ограничена для обеспечения безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Ограничения введены с 07:00 по московскому времени. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Ранее ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели с 01:30 в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. В пресс-службе Внуково заявили, что ограничения введены по независящим от воздушной гавани причинам.

Также утром 10 сентября на запасные аэродромы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары направили 13 рейсов из Домодедово. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.