Ограничения на работу аэропорта Казани сняты

Временные ограничения на работу Международного аэропорта Казань сняты с 09:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В данный момент аэропорт принимает и отправляет авиарейсы.

Воздушная гавань ввела временные ограничения для обеспечения безопасности с 07:00 10 сентября. Аэропорт не принимал и не отправлял авиарейсы. Причины не назывались.

Также в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский с 07:58 вводились ограничения на прием и отправку самолетов. Сейчас работа воздушных гаваней ведется в штатном режиме. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все меры для обеспечения безопасности полетов.