Хостинг-провайдеры сообщили о завершении пика правонарушений с доменами в России

Число запросов о правонарушениях с доменами в России снизилось более чем на четверть с начала 2024 года, сообщили ТАСС в группе "Рунити" (объединяет доменного регистратора Ru-Center, хостинг-провайдеров "Рег.ру" и SpaceWeb).

С начала года их было 118,5 тыс., при том, что в прошлом году было 160 тыс.

Директор по продукту доменного бизнеса "Рунити" Марина Брик уточнила, что число запросов росло с 2022 года из-за повышения сетевой активности (по линии информационной безопасности и недостоверной информации на ресурсах на фоне начала СВО). "Но сейчас пик, как мы видим, прошел", - подытожила она.

В целом число таких правонарушений снизилось на 26%, но в Ru-Center продолжает ежемесячно поступать 6,1 тыс. запросов всех типов, в "Рег.ру" - 8,4 тыс. запросов. Больше всего обращений посвящено фишингу. Жалобы идут как от обычных пользователей, так и от правообладателей, адвокатов и общественных организаций по борьбе с правонарушениями в сети, а также от госорганов и компетентных организаций в доменных зонах, уточнили в "Рунити".