Стало известно, рядом с кем похоронят Маслякова

Телеведущего, заслуженного деятеля искусств России и мэтра Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова похоронят рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой. Об этом в понедельник, 9 сентября, рассказали приближенные к телеведущему люди.

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Прощание с Масляковым состоится в московском молодежном центре «Планета КВН» 11 сентября. Похороны телеведущего пройдут в этот же день на Новодевичьем кладбище в Москве.

Москвичи и гости столицы в понедельник, 9 сентября, начали нести цветы к «Планете КВН» в память о покойном ведущем Клуба веселых и находчивых (КВН).

Многие коллеги, включая известных актеров и членов команд КВН, выразили свои соболезнования.

Александр Масляков, который на протяжении 60 лет был главой КВН, скончался в возрасте 82 лет 8 сентября. О том, что стало причиной смерти легендарного телеведущего, — в материале «Вечерней Москвы».