В ГИТИСе сообщили о смерти Григория Ауэрбаха

Ушел из жизни советский российский композитор, профессор ГИТИСа Григорий Львович Ауэрбах - преподаватель кафедры саунд-драмы, член Союза композиторов. Артиста не стало 9 сентября на 74-м году жизни.

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Григорий Ауэрбах родился в 1950 году в Москве. В 1974-м окончил Московский Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. В ГИТИСе был музыкальным руководителем мастерских на факультете эстрады, факультете новых направлений сценических искусств и режиссерском факультете - преподавал более двадцати лет.

Вклад Ауэрбаха в музыкальное искусство и театральную культуру страны впечатляет: им написана музыка к восьми десяткам театральных постановок, балетам, операм, мюзиклам, художественным фильмам и сериалам. В частности - детской ленте 1987 года "Дом с привидениями", многосерийной мелодраме "Когда его совсем не ждешь", американскому мультфильму "Пурим: Жребий".

"Он был чутким педагогом, тонко чувствующим музыкальный мир. Чутью музыки он старался научить своих студентов", - сказано в некрологе, размещенном пресс-службой института.

Причина смерти не называется. О дате прощания будет сообщено дополнительно.