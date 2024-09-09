Аферисты обманули подписчиков блогера Маш Милаш на миллион рублей

Блогер Маш Милаш (Мария Камова) обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что неизвестные злоумышленники взломали ее аккаунт, пишет РЕН ТВ.

© Соцсети

В начале сентября в аккаунте девушки в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появился пост о достижении заветной цифры — 1,5 млн подписчиков.

В связи с этим фанатам предлагалось получить $3 тыс. Для того, чтобы деньги были перечислены на счет, следовало пройти по ссылке в публикации и оплатить комиссию. В общей сложности, подписчики перечислили свыше 1 млн рублей неизвестным аферистам.

Камова на фоне ситуации с мнимыми выигрышами записала обращение к поклонникам в других соцсетях и предупредила об обмане.

«Доступа к аккаунту у меня нет! Я туда зайти не могу! Там выкладываются скамерские розыгрыши! Это развод!», — подчеркнула блогер.

Кроме того, Маш Милаш написала в техподдержку сервиса с просьбой вмешаться и вернуть ей доступ, а также обратилась в полицию.

*Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.