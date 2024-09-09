Памятник Екатерине II открыли в российском монастыре

В Бурятии открыли памятник императрице Екатерине II и I Хамбо ламе. Об этом пишет журнал «Родина».

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Бронзовую скульптуру, которая представляет собой статуи упомянутых личностей, установили в главном буддийском монастыре страны — Иволгинском дацане. Открытие фигур приурочили к 260-летию со дня основания Института Пандито Хамбо Лам России.

По словам авторов композицию, данной работой они стремились увековечить важный исторический момент — встречу двух цивилизаций, православной и буддистской.

Ранее в сентябре в Крыму открыли памятник русскому солдату. Отмечалось, что монумент, установленный в Бахчисарайском районе Крыма, создали в память о подвиге Владимирского пехотного полка.