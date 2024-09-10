В Москве впервые вручили премию мира имени Л.Н. Толстого

В день рождения одного из самых известных русских писателей Льва Толстого — 9 сентября — на исторической сцене Большого театра впервые прошла церемония вручения Международной премии мира имени Толстого.

Открыл церемонию спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Далее слово передали члену жюри, общественному деятелю, внуку экс-президента Франции Шарля де Голля – Пьеру де Голлю. Решение жюри огласил его председатель, генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

Премию присудили Африканскому союзу. Лауреата на церемонии представлял председатель Комиссии Африканского союза Его превосходительство господин Мусса Факи Махамат. Он поблагодарил жюри за высокую оценку усилий Африканского союза в миротворческой деятельности в Африке и выразил готовность и в дальнейшем обеспечивать мир и безопасность на континенте. Махамату вручили диплом лауреата Международной премии мира и именную золотую медаль с изображением Льва Толстого.

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