Надежды на командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова обнулились после его слов о драке с участием чеченцев в Анапе. О разочаровании в Алаудинове в Telegram-канале «Русский тарантасъ» написал военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

По словам журналиста, он надеялся, что личность Алаудинова поможет завершить цикл примирения русских и чеченцев, а также скорректировать путь обособления Чечни, «направив ее из цивилизационного тупика архаики во внешний мир».

«Все эти надежды обнулились стандартной заплачкой "Рафик неуновен то есть абсолютно" (...) Говорилось это для своих и ради своих и сказанными словами опять проведен водораздел между народами», — заявил в блоге Стешин.

3 сентября в соцсетях распространилось видео драки с участием нескольких мужчин в Анапе. Тогда сообщалось, что кавказцы устроили конфликт после отказа девушек познакомиться. Изначально сообщалось, что в драке участвовали мигранты, однако позже выяснилось, что к конфликту причастны уроженцы Чечни. Генерал-майор Алаудинов вступился за чеченцев и обвинил в провоцировании драки самих девушек.

Военкор Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова

После этого к Алаудинову обратился военкор Юрий Котенок. Он заявил, что к генералу есть два вопроса.