Стало известно, как живут наследники Маслякова

Александр Масляков-младший — сын Александра Васильевича Маслякова, женат на Ангелине Мармеладовой, с которой они познакомились во время учебы в МГИМО.

За время учебы пара очень сблизилась и вскоре стали встречаться. Позже Масляков познакомил девушку с семьей, и, получив одобрение отца, спустя некоторое время пара поженилась.

Предложение Масляков сделал Мармеладовой после окончания учебы, они вместе окончили аспирантуру и стали кандидатами экономических наук. В 2006 году у пары родилась дочь Таисия, которая вскоре пошла по стопам деда Маслякова- старшего и стала ведущей детского КВН.

В 2024 году Александр Масляков-младший стал единоличным владельцем компании «АМиК», которой принадлежат права на программу «КВН», так как его родители полностью вышли из состава собственников компании. Наследник продолжает развивать проект, а его жена помогает ему в этом, руководя некоторыми структурами компании. Кроме того, супруга Маслякова написала несколько любовных романов, которые были опубликованы, передает «Леди Mail».

Александр Масляков, который на протяжении 60 лет был главой КВН, скончался в возрасте 82 лет 8 сентября. О том, что стало причиной смерти легендарного телеведущего, — в материале «Вечерней Москвы».