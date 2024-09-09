Алаудинов отреагировал на драку с участием уроженцев Чечни в Анапе

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов раскрыл причины начала драки в Анапе 3 сентября, в которой, по его словам, приняли участие уроженцы Чечни. Он записал видеоролик для своего Telegram-канала, в котором объяснил, что указанный конфликт начался из-за девушки.

По словам Алаудинова, в драке участвовали двое чеченцев, которых после драки задержали. Следствию, как заявил командир «Ахмата», якобы дали указание «закрыть» подозреваемых. Их уже арестовали на два месяца, и мужчинам грозит 7 лет тюрьмы.

Алаудинов также заявил, что драку в Анапе якобы спровоцировала девушка, которая нагрубила желавшему с ней познакомиться уроженцу Чечни и грубо высказалась о чеченцах. При этом дагестанцы, с которыми, по заявлению командира «Ахмата», дрались впоследствии чеченцы, проходят по делу как свидетели.

Как писал Life со ссылкой на Shot, 3 сентября в Анапе произошла драка у кафе «Клим». По словам очевидцев, местные пытались познакомиться с девушкой, которая шла со своим парнем и друзьями. После отказа и девушку, и ее приятелей избили толпой.

Группа местных жителей напала на туристов в Анапе

Позднее сообщалось о задержании одного из участников драки, 28-летнего жителя Дагестана. Он заявил, что хотел разнять дерущихся, но получил удар в спину, после чего напал на обидчика.