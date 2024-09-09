Алаудинов прокомментировал драку с участием чеченцев в Анапе

Двое чеченцев, которые устроили драку в Анапе, просто решили постоять за себя в ответ на оскорбления и агрессию. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

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Потасовка произошло в курортном городе 3 сентября. По словам военного, виновницей драки стала девушка, с которой мужчины захотели познакомиться. В ответ на комплименты она в грубой форме «послала» ухажеров. Другая отдыхающая вслед за этим начала оскорблять чеченский народ и даже обвинила «ахматовцев» в том, что они «бегут толпами» от украинских военных. Алаудинов подчеркнул, что следствие намерено избрать обоим фигурантам наказание в виде заключения под стражу из-за их национальности.

— Может, мы тоже не граждане Российской Федерации, мы просто не знаем, что являемся второсортными? — поинтересовался генерал.

Алаудинов подчеркнул, что чеченцы — крайне мирная нация. В связи этим объективных причин проявлять к ним неприязнь нет и быть не может, сообщил военный в своем Telegram-канале.

В июле Алаудинов извинился за чеченца, который заехал на пляж на автомобиле и устроил скандал в Мариуполе. Он отметил, что среди представителей любой нации есть и хорошие, и плохие люди, но «недостойное поведение» одного из многих не должно побуждать обвинять в невежестве весь народ.