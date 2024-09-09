Открыт прием заявок на независимую деловую премию «Ко-Лаб» в области здоровья и биохакинга

В рамках первой конференции по управлению возрастом и здоровьем «Ко-Лаб» состоится независимая деловая премия в области здоровья и биохакинга. Премия призвана отметить наиболее яркие компании и бренды, прорывные идеи и инновации в сфере комплексного и интегрального подхода к здоровью личности. Заявки на участие в премии принимаются до 15 сентября 2024 года включительно. Награждение победителей состоится 18 сентября в мультифункциональном пространстве Bounce.

© Пресс-служба премии «Ко-Лаб»

К участию в премии приглашаются производители и дистрибьюторы медицинского оборудования, косметики и суперфудов, центры косметологии и космецевтики, производители БАДов, представители wellness-курортов, а также бренды, вносящие вклад в развитие рынка биохакинга и красоты.

Для подачи заявки необходимо заполнить специальную анкету на сайте Премии и подготовить описание проекта, где должны быть отражены его цели и задачи, проблематика, актуальность, инновационность, реализованная стратегия и т.д.

Номинации премии:

● Лучший бренд БАД

Номинация для производителей БАД, которые соответствуют строгим стандартам качества, безопасности и имеют необходимые сертификаты.

● Лучшая аппаратная методика в косметологии

Номинация для производителей аппаратных технологий, применяемых в сфере косметологии, которые соответствуют строгим стандартам качества, безопасности и имеют необходимые сертификаты.

● Лучший wellness-курорт

Номинация для отелей, которые придерживаются комплексного и интегрального подхода к здоровью личности и направлены на улучшение состояния — физического и физиологического.

● Лучший бренд космецевтики

Номинация для производителей продуктов для ухода за лицом, телом и волосами на стыке двух наук — косметологии и фармакологии.

● Лучшая инновация

Номинация для производителей технологий и гаджетов, которые вносят вклад в развитие рынка биохакинга, создавая уникальные продукты.

Победителей премии «Ко-Лаб» выберет независимое экспертное и звездное жюри, в состав которого вошли:

● Алексей Безымянный, ведущий специалист по биохакингу в России, автор 60 научных статей, соавтор книги «Биохакнутый»

● Константин Иванов, врач-кардиолог и диетолог, руководитель уникального медицинского центра, автор более 45 научных статей, журналист, автор и ведущий программы «Медицина будущего» на телеканале «Доктор»

● Леонид Моргунов, специалист с уникальным клиническим опытом, автор более 500 научных работ по различным вопросам эндокринологии, клинической фармакологии, внутренних болезней, урологии

● Наталья Шиндряева, профессор, врач-невролог высшей категории

● Ильмира Гильмутдинова, специалист по биотехнологиям, превентивной и anti-age-медицине, автор проекта «Школа молодого биохакера»

● Кирилл Маслиев, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН им. П. Лумумбы, врач превентивной и anti-age-медицины

● Владимир Варнавский, врач скорой помощи, врач-терапевт, преподаватель кафедры хирургических болезней медицинского факультета «Синергия», медицинский блогер

● Александра Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства SETTERS, образовательного проекта SETTERS EDUCATION, wellness-бренда Re-feel и онлайн-издания SETTERS MEDIA

● Ксения Дукалис, блогер, диджей, автор YouTube-канала «Дукалити»

● Анастасия Полетаева, эксперт luxury e-commerce, автор YouTube-шоу «Безфильтров»

● Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер»

● Павел Бобров, руководитель маркетинга «А-Клуба» private banking «Альфа-Банка»

● Маргарита Лиева, основатель проекта Beautyhack и Beautyhacktravel, учредитель благотворительного фонда «Живи»

● Дарина Алексеева, главный редактор журнала «Москвичка»

● Елена Павельева, специалист по созданию и продвижению брендов, создатель бренда DOTS, трансформационных программ «Никакой Магии», YouTube-шоу «Разговор с Психологом»

● Ирина Ефимова, генеральный директор «ОМГ», организатор конференции ЦИПР и фестиваля ЦИПР Tech Week, автор книги «От стажера до CEO»

● Екатерина Дуняева, редактор телеграм-канала «Хайли рекоменд», колумнист электронного журнала Grazia, исполнительный продюсер YouTube-канала «МУР»

Официальный страховой партнер — «СберСтрахование жизни».

Официальные партнеры мероприятия — сеть клиник «Будь здоров» и клиника «Медфрендс».

Партнеры мероприятия — Первая Линия. Health Care Resort, Mriya Resort, «Медфрендс», Freedom tampons, Lactoflorene, Lasa Laboratorios, Authentica, Librederm Dermatology, 4fresh, Guinot, Dr. Сeuracle, Genosys, Beauty Bite, Xella, Htoy, Z.Kudrina, MELA, Beauty Spoon, Rockets.coffee, InBody.