Глава Курска объявил выговор чиновнику за плакат с бойцом ВСУ
Курскому чиновнику объявили выговор за плакат с бойцом ВСУ
Названа причина вынесения выговора курскому чиновнику
Глава Курска Игорь Куцак рассказал, что объявил выговор временно исполняющему обязанности председателя комитета архитектуры и градостроительства города Дмитрию Казимирику. Об этом пишет «Комсомольская правда. Курск».
Градоначальник пояснил, что выговор объявлен с занесением в личное дело.
Куцак уточнил, что Кизимирик допустил «вопиющую халатность при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера».
Журналисты уточнили, что на плакате, который рекламировал службу по контракту, оказался изображен военнослужащий ВСУ.