Путин присвоил звание народной артистки РФ озвучившей Степашку актрисе

Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки России Наталье Голубенцевой - актрисе-кукловоду, исполнительнице роли Степашки в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Указ президента опубликован на портале правовых актов.

В начале сентября 2024 года передаче «Спокойной ночи, малыши!» исполнилось 60 лет. Вице-президент Академии российского телевидения, продюсер программы Александр Митрошенков рассказал ТАСС, что секрет успеха программы заключается в ее персонажах - Хрюше, Степашке, Филе и Каркуше, представляющих собой собирательный образ любого ребенка.

Продюсер передачи отметил, что Голубенцева - «мама» Степашки - исполняет эту роль уже больше 50 лет. В юбилейный для «Спокойной ночи, малыши!» год будет завершен сценарий полнометражного художественного фильма, главные роли в котором сыграют Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша.