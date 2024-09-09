Эксперт оценила идею об обязательной консультации у психолога для пар на грани развода

Врач-психотерапевт Лариса Никитина в разговоре с Рамблером прокомментировала новую инициативу властей, направленную на сохранение семей и профилактику разводов в России.

Ранее в Госдуме захотели обязать семейные пары консультироваться у психолога до развода. По данным РИА Новости, депутат Игорь Антропенко подготовил к внесению в Госдуму проект закона, согласно которому супруги, которые имеют несовершеннолетних детей, должны будут пройти психологическую консультацию перед разводом. Также консультация будет обязательной для пар, в которых один из супругов не согласен на развод.

С теоретической точки зрения это очень хорошее начинание. Ко мне часто приходят жалующие расторгнуть брак люди - муж или жена сообщают, что они хотят развестись, мы начинаем работать, после чего пара еще долгое время живет счастливо. Так что помощь специалиста, конечно, нужна в подобных случаях. До людей нужно доносить, что проблемы во взаимоотношениях и проблемы в семье должны решаться, что побег из брака – это не всегда правильный метод... Если в паре возникли проблемы, то люди не должны сразу бежать разводиться, ведь развод – это конечная стадия, это не всегда правильный вариант. В 75% подобных случаев брак можно сохранить. Бывает, что у людей накапливаются проблемы, возникает недопонимание, бывают преданные чувства, и здесь помощь грамотного специалиста способна спасти семью. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

По словам эксперта, при реализации инициативы важно будет определить источники финансирования работы семейных психологов, которые станут работать с планирующими развод парами.

«Если сделать такие консультации платными, то люди массово на них не пойдут. У них нет лишних денег. Кроме того, визиты к психологу или к психоаналитику не заложены в нашей культуре. Соответствующие вопросы у нас принято обсуждать с подружкой на кухне за чашкой или «за рюмкой» чая, как это было испокон веков. Многие взрослые люди вообще считают, что к психологам «обращаются только слабаки», что «нормальный человек соберется и сам решит свои проблемы». Но при этом, например, никто у себя на кухне не проводит операцию по удалению аппендикса – все идут к хирургу», — сказала она.

Высокий уровень профессиональной компетентности психолога также крайне важен при работе с семейными парами, добавила Никитина.

«Предположим, что за консультации будет платить государство, но если при этом психолог будет просто «сидеть на зарплате», то качество его помощи будет нулевым. Здесь семейному психологу нужен опыт и знания, его нужно готовить специально. У психолога должно быть желание помогать, у него не должно быть цели просто отсидеть свой рабочий день, поставить галочку и получить деньги», — отметила Никитина.

Вместе с тем для эффективной работы психологов с семейными парами у людей должно быть искреннее желание исправить ситуацию в их отношениях, подчеркнула она.

«Если мы просто обяжем людей [посещать психолога], то они просто станут покупать справки о том, что они были на консультации... Если вы навязываете человеку посещение психолога, то он может прийти на консультацию, отсидеть там один час, а потом уйти и не вернуться. В подобных случаях нужна системная семейная терапия, должно быть исходящее изнутри человека желание решить проблемы. Это основа любого лечения», — заключила собеседница.

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