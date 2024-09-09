Режиссер Бортко пожаловался, что «никому не нужен»

Создатель «Собачьего сердца» и «Мастера и Маргариты» Владимир Бортко заявил, что уже восемь лет не снимает кино, потому что с ним не хотят работать.

Его слова передает 78.ru.

«Про что я хотел бы поговорить? Про конец жизни, когда ты, в общем, выкинут отовсюду. Практически никому не нужен. Я восемь лет ничего не снимаю, у меня пять оплаченных сценариев уже, которые не снимаются», — пожаловался постановщик.

По словам Бортко, он также предлагал сотрудничество ряду российских театров, однако в ответ слышал только: «Приходите в следующем сезоне». Постановщик не понимает, почему с ним отказываются работать. Он считает себя «не самым плохим режиссером» на свете.

В сентябре 2022 года Бортко рассказывал, как ему запретили снимать патриотический фильм про ситуацию в Донбассе в 2014 году. Также постановщик делился, что хотел создать проект про противостояние с Наполеоном в 1812 году. Он задумывал снять сериал, но не получил финансирования.