Путин присвоил космонавту Борисову звание Героя России

Российский лидер Владимир Путин присвоил космонавту Константину Борисову звание Героя России.

Об этом говорится в указе на правовом портале.

Отмечается, что звание ему было присвоено за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа Международной космической станции.

Также ему было присвоено звание лётчик-космонавт.

Ранее Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда Зиновия Меркина орденом Почёта за вклад в патриотическое воспитание молодёжи и активную общественную деятельность.