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Путин присвоил космонавту Константину Борисову звание Героя России

Российский лидер Владимир Путин присвоил космонавту Константину Борисову звание Героя России.

Путин присвоил космонавту Борисову звание Героя России
© ТАСС

Об этом говорится в указе на правовом портале.

Отмечается, что звание ему было присвоено за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа Международной космической станции.

Также ему было присвоено звание лётчик-космонавт.

Ранее Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда Зиновия Меркина орденом Почёта за вклад в патриотическое воспитание молодёжи и активную общественную деятельность.

Общество
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Владимир Путин