Пикник «Афиши». Как на территории фестиваля построить модель современного города

В 2024 году Пикник «Афиши» отметил 20-летний юбилей и впервые проходил несколько дней и в двух городах. На 5 сценах в Москве на территории СК «Лужники» выступили 88 артистов, на 4 сценах в Санкт-Петербурге на Елагином острове – 72 исполнителя. Это PHARAOH и Найк Борзов, Ундервуд и Тося Чайкина, Loc-Dog и Boulevard Depo, Azizi Gibson и Антоха МС, КУОК и Pompeya, Brazzaville и Сюзанна, «Буерак» и Internet Girl, Мальбэк и «Второй Ка», Beautiful Boys и многие другие. Одна из главных фишек фестиваля – концепция «города в городе». По задумке территория «Пикника» должна была совмещать в себе всё лучшее, что есть в современном мегаполисе, а также предлагать новые идеи по организации городского пространства. Это стало возможным благодаря широкому кругу некоммерческих партнёров, которые помогли прожить гостям фестиваля несколько дней в идеальном городе, где от музея до детского сада – пара минут, ещё и под хороший саундтрек.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Культура и образование

В столицах сложно представить досуг без духовного и личностного роста, поэтому на «Пикнике» в Москве и Санкт-Петербурге появились зоны музеев, образовательных учреждений и галерей.

В «Лужниках» Московский институт психоанализа предложил замедлить привычный быстрый ритм жизни и позаботиться о своем ментальном здоровье в лаунж-зоне Inpsycho. На мастер-классах гостей учили разным психологическим техникам, которые могут пригодиться в повседневной жизни: управлять своим состоянием с помощью нейробиологии, выражать эмоции через интонацию, оформлять свои мысли в виде рисунков. Также разыграли мерч, билеты на фестиваль о психологии и человеческом сознании Inpsycho Fest 24 и скидку на обучение в институте.

В Москве оба дня работал лекторий, который охватил широкий спектр тем: от монетизации творческих пространств до особенностей создания музыки в эпоху контента коротких форматов. Партнёрами лектория выступили Парк Горького, проект Gnesin Contemporary Music Week от Гнесинки, фестиваль стрит-арта «Стенограффия».

В культурной столице любители искусства прямо на «Пикнике» могли отправиться в получасовое путешествие по локации фестиваля, Елагину острову, чтобы узнать о театральной жизни Петербурга. Прогулки устраивал Музей театрального и музыкального искусства, а экскурсоводами были артисты театра «Небесные бродяги», известные своими иммерсивными перфомансами. Галерея KGallery разместила на территории фестиваля инсталляцию петербургской художницы Полины Шустовой «Возвращение», в которой посредством работы с металлом, использования реди-мейда (художественный приём, который заключается в перемещении предмета массового производства в художественный контекст) и видеоарта она материализовала свои сновидения и рассказала о зыбком поиске себя.

В обоих городах каждый желающий мог попасть на поп-ап-выставку Музея Москвы «Москва без окраин» и узнать о локальной идентичности городских районов, в которых в разные годы проходил «Пикник». «Музей советских игровых автоматов» установил в столице ностальгические игровые станции с приставками Sega, Dendy и PlayStation 1, а также провёл выставку «Потрогай прошлое», экспонаты которой нужно было не смотреть, а трогать вслепую внутри закрытых стендов с отверстиями для рук. В Санкт-Петербурге концепция выставки изменилась, там предложили уже понюхать прошлое – гильдия парфюмеров реконструировала 15 ароматов советского детства, включая бальзам «Звездочка», мятный зубной порошок и чайный гриб.

Нашлось место и уличному искусству. В Москве Центр городской культуры Графит вместе со скейт-парком Sababa открыли зону для катания и трюков, где опытные инструкторы учили делать олли и бэкфлип, а тем, кто не знает, – рассказывали, чем отличаются эти трюки. В двух столицах прошла выставка плакатов «Пульс Арчи», в рамках которой художник размышляет о жизни через различные формы и объекты, а также представлен арт-объект Flow в виде композиции из пуфов от студентов 3 курса направления «Дизайн среды» НИУ ВШЭ. Проект «Граффити-Азбука», который продвигает русскую культуру через стрит-арт, позволил гостям фестиваля абсолютно легально разрисовать из баллончиков различные городские объекты: дорожные знаки, ограждения и стены. Каждый мог создать свое первое граффити на кириллице, познакомиться со стилем выдающихся российских райтеров. Кроме улицы, можно было покорить ещё и водоёмы! Яхтенное комьюнити «Сила ветра», заявившее о себе впервые на одном из предыдущих «Пикников», напомнило гостям, что даже у городских жителей есть возможность отправиться в морское приключение – инструкторы учили вязать узлы, которые пригодятся для укрощения как парусов, так и шнурков на кроссовках, строили миниатюры яхт и изучали устройство настоящей, которая стояла прямо на фестивале.

Социальная ответственность

Для устойчивого развития городской среды ключевое – это популяризация ответственного образа жизни и забота об экологии. Пикник «Афиши» показал, как можно креативно и легко участвовать в важных социальных инициативах.

На крупном летнем фестивале невозможно обойтись без одноразового пластика. Для того чтобы минимизировать экологический след, сервис Ecoplatform поставил в Москве и Санкт-Петербурге три фандомата, куда можно было приносить пустые пластиковые бутылки. Рядом стояли волонтёры и знакомили новичков с темой переработки мусора. За каждую бутылку в приложении сервиса начислялись бонусы, которые можно обменять на скидки у партнёров, а прямо на фестивале за них дарили подарки из переработанных материалов.

В Санкт-Петербурге у входа на территорию фестиваля стоял контейнер от благотворительного магазина «Спасибо!», который принимает ненужную одежду, обувь, игрушки, книги и непригодные для использования изделия из натуральных тканей. За время фестиваля было собрано 6 килограмм тканей и маек, которые разрезали на кусочки и тут же, на Елагином острове, под руководством художника Ильи Сибирякова создали из них арт-объект в виде разноцветного облака на каркасе.

На московском «Пикнике» важную часть занимала благотворительность. «Фонд Хабенского: стоит помогать» украсил одну из полян разноцветными элементами в духе детских поделок. Здесь же можно было сделать пожертвование, оставить послание на общем полотне и узнать больше о подопечных фонда. Мечту одной из них помог исполнить Пикник «Афиши» – Варя Костюшкина оказалась на большой сцене со своим любимым артистом Feduk и исполнила с ним песню в дуэте. В зоне «Московского спорта» от Департамента спорта города Москвы при поддержке Российской федерации баскетбола состоялся финал «Лиги сильных людей» — первого в стране и мире национального турнира формата 3х3 среди спортсменов на колясках. За 2 дня прошло 20 игр среди сильнейших российских представителей инклюзивного вида спорта, которые напомнили, что и город, и спортивные объекты в нём должны быть доступны всем.

Детские зоны

Юбилейный Пикник «Афиши» впервые расширил возможности для детского досуга: была создана отдельная инфраструктура для разных возрастов со своими площадками, активациями, едой, точкой с бебиситтерами, комнатой матери и ребенка и не только.

Каждый ребенок смог стать частью культового события и создать незабываемые воспоминания вместе с родителями. Уже на входе маленьким гостям вручали welcome-мешочек с самыми необходимыми фестивальными мелочами для комфорта детей и их родителей: солнцезащитное молочко «ЛА-КРИ», детский антисептик Clean Smart, влажные салфетки YokoSun, детская вода («Глобус/Калинов родничок»), здоровый перекус от «Детского мира», карта фестиваля для родителей и детей в виде раскраски и цветные карандаши от А101. А ещё — детский дождевик на случай непогоды. Для спокойствия родителей на фестивале каждому ребенку надевали специальный браслет, на котором писали имя и номер телефона взрослого, с кем он пришел на фестиваль.

За развлечения и образование детей отвечали как бренды, так и образовательные институции. Маленьким посетителям «Пикника» в Лужниках было предоставлено много возможностей для развития своих творческих способностей: совместно с саунд-лабораторией «Погромче» от образовательного центра LGEG дети создавали собственный саундтрек фестиваля на профессиональном оборудовании, «А101 Лёрнити» предложили юным гостям отправиться в Страну чудес и сыграть в Королевский крокет с настоящим Шляпником, РАМ имени Гнесиных в форме квеста открыла дверь в необыкновенный мир музыки, а образовательный арт-проект PickArt заставил почувствовать себя художником и воплощать в жизнь самые яркие и креативные идеи. А ещё на площадке работал летний кинотеатр для детей от анимационной студии «Паровоз». Не забывали и об образовании: ребята узнавали о важности здорового питания благодаря настольной игре «Подкрепись — Зарядись» вместе с детским нутрициологом Аленой Брициной и Фермой М2. В Москве для мам и пап при поддержке издания «Мел» прошёл цикл лекций «Родителям о детях», где с педагогами-психологами можно было обсудить как подготовку к школе и нюансы воспитания, так и затронуть непростые темы буллинга, личных границ подростков. Спикер от университета креативных индустрий Universal University и его детского хаба Uteens рассказала, как поддерживать в ребёнке творческое начало.

В Петербурге в поисках выражения своей индивидуальности дети проводили время в бьюти-баре от команды брендов «ЛА-КРИ» и ASEPTA за нанесением аквагрима и волшебными блестками, готовили порционные торты в стаканчиках с сезонными ягодами, панини, бельгийские вафли вместе с «Дети на кухне», а также создали капсулу времени и собственный калейдоскоп на стенде «Особо прекрасной группировки «Ясельки» — команды книжного магазина «Подписные издания».

На фестивале можно было также уединиться, чтобы перепеленать и покормить малыша в комнате матери и ребенка, созданной брендом подгузников Tanoshi и «Детским миром». В ней были пеленальный столик, удобное кресло, подгузники, влажные салфетки и прочие необходимые предметы. Ребёнка от 4 лет можно было оставить в специальной ситтерской зоне от «А101 Лёрнити» с классными активностями и профессиональными педагогами.