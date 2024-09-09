Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью многолетнего ведущего КВН Александра Маслякова, сообщили в Кремле.

По словам Путина, Масляков - "человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик".

Именно благодаря Маслякову, подчеркнул глава государства в телеграмме с соболезнованиями, Клуб веселых и находчивых "стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность"